Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan e Soleil Sorge hanno nuovamente battibeccato. La ex ragazza di Non è la Rai sostiene di non avere mai parlato male della collega di reality.

Miriana sostiene di non parlare male di Soleil: lo scontro dopo la diretta

No, non mi puoi capire e te lo diranno fuori. – esordisce Miriana – Te lo dirà tua madre, tua zia… ti diranno che a me non me ne fregava proprio niente. Vedrai fuori che non sono mai andata da nessuno a parlare male di te. Vai, vai… non vedo l’ora. Io sono fiera, fierissima.

Pronta la replica di Soleil:

Sai qual è il problema? Che invece arriva proprio questo da fuori. Quando usciamo, nonostante probabilmente non me ne fregherà niente, mi devo segnare questa cosa. Ti devo mandare una compilation di tutte le cose che hai detto e fatto contro di me che non mi sei mai venuta a dire in faccia. Sei fiera? Non dovresti esserlo.

Miriana: Fuori vedrai che io non sono mai andata da nessuno a fare bi bi bi su di te

Sole: vedrò una compilation per me Sole abbiamo esattamente non so quanti video di miriana che va da ognuno a parlar male, saranno dai 70 video in su #gfvip #solearmy pic.twitter.com/uILYMvex26 — CIAUUU (@Soleilcentrica) February 25, 2022

Ma veramente Miriana è convinta di non aver mai parlato male di Soleil alle sue spalle? C’è un video su internet (che vi alleghiamo a seguire) dove pronuncia il suo nome pure mentre dorme… fate voi!