Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro, aveva detto che non sarebbe più intervenuto nelle dinamiche riguardanti il Grande Fratello Vip, eppure alla luce di quanto accaduto ieri sera non è riuscito a farne a meno. Non ha parlato in prima persona ma ha deciso di riprendere alcuni punti di vista, a quanto pare da lui condivisi, da parte di alcuni fan di Manila.

Lorenzo Amoruso, la sua posizione dopo le accuse a Manila

Nell’ultimo periodo Manila Nazzaro ha visto poco alla volta perdere due persone che credeva sua amiche, ovvero Soleil Sorge prima e Katia Ricciarelli poi. I loro rapporti, un tempo molto stretti, sono stati messi sempre di più a dura prova dopo l’ingresso di Delia Duran nella Casa.

Un avvicinamento che aveva scatenato un certo risentimento da parte di Soleil e, di conseguenza, anche di Katia, che ieri è stata definitivamente eliminata dal reality. Entrambe avrebbero accusato l’ex Miss Italia di essere una opportunista, accuse che hanno pesato non poco su Manila che nel frattempo si è legata a Miriana.

Proprio il confronto tra Katia e Soleil da una parte e Miriana e Manila dall’altra è andato in scena ieri sera. Successivamente Lorenzo si è espresso postando nelle sue Instagram Stories alcuni pensieri scritti dai fan della compagna, i quali punterebbero il dito contro la produzione del GF Vip la quale avrebbe evitato di trasmettere i filmati con protagonista Katia, mostrando solo clip a sfavore di Manila e Miriana.

L’ex calciatore ha anche condiviso un pensiero, a quanto pare anche suo, sul mancato saluto di Katia a Manila al momento della sua uscita dalla Casa. A seguire le varie Stories che evidenziano il pensiero di Lorenzo.