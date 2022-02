Ascolti TV – Nella prima serata di ieri, giovedì 24 febbraio 2022, il Grande Fratello Vip si è dovuto scontrare con lo speciale del TG1, andato in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai per documentare la Guerra in Ucraina. Ecco a seguire i dati auditel.

Ascolti Grande Fratello Vip, quarantaquattresima puntata

Dati GF Vip 6

Prima puntata: 2.860.000 spettatori, 20,7% di share

Seconda puntata: 2.001.000 spettatori, 14.7% di share

Terza puntata: 2.578.000 spettatori 17,48% di share

Quarta puntata: 2.297.000 spettatori 15,8% di share

Quinta puntata: 2.828.000 spettatori 19,15% di share

Sesta puntata: 2.487.000 spettatori 16,9% di share

Settima puntata: 3.131.000 spettatori 21,60% di share

Ottava puntata: 2.641.000 spettatori 17% di share

Nona puntata: 3.181.000 spettatori 20,66% di share

Decima puntata: 2.449.000 spettatori 15,7% di share

Undicesima puntata: 2.967.000 spettatori 19,00% di share

Dodicesima puntata: 2.678.000 spettatori 18,2% di share

Tredicesima puntata: 3013.000 spettatori 20,37% di share

Quattordicesima puntata: 2.630.000 spettatori 17,2% di share

Quindicesima puntata: 3.143.000 spettatori 15,89% di share

Sedicesima puntata: 3.098.000 spettatori 19,6% di share

Diciassettesima puntata: 3.239.000 spettatori 21,34% di share

Diciottesima puntata: 3.102.000 spettatori 19,3% di share

Diciannovesima puntata: 3.103.000 spettatori 19,02% di share

Ventesima puntata: 2.717.000 spettatori 17,7% di share

Ventunesima puntata: 3.138.000 spettatori 20,58% di share

Ventiduesima puntata: 2.915.000 spettatori 19.3% di share

Ventitreesima puntata: 3.266.000 spettatori 21,48% di share

Ventiquattresima puntata: 2.945.000 spettatori 19,1% di share

Venticinquesima puntata: 3.414.000 spettatori 22.6% di share

Ventiseiesima puntata: 2.979.000 spettatori 19,2%% di share

Ventisettesima puntata: 3.694.000 spettatori 23,45% di share

Ventottesima puntata: 2.989.000 spettatori 19,6% di share

Ventinovesima puntata: 3.017.000 spettatori 20,32% di share

Trentesima puntata: 3.423.000 spettatori 21,5% di share

Trentunesima puntata: 3.322.000 spettatori 21,1% di share

Trentaduesima puntata: 3.459.000 spettatori 21% di share

Trentatreesima puntata: 3.375.000 spettatori 21,38% di share

Trentaquattresima puntata: 3.343.000 spettatori 20,8% di share

Trentacinquesima puntata: 3.230.000 spettatori 21.36% di share

Trentaseiesima puntata: 3.373.000 spettatori 20,6% di share

Trentasettesima puntata: 3.719.000 spettatori 23,6% di share

Trentottesima puntata: 3.448.000 spettatori 21,8% di share

Trentanovesima puntata: 3.581.000 spettatori 23% di share

Quarantesima puntata: 3.269.000 spettatori 21,52% di share

Quarantunesima puntata: 3.347.000 spettatori 22,54% di share

Quarantaduesima puntata: 2.990.000 spettatori 19,2% di share

Quarantatreesima puntata: 3.551.000 spettatori 22.9% di share

Quarantaquattresima puntata: 3.095.000 spettatori 20.10% di share