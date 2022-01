Sonia Bruganelli lascia il Grande Fratello Vip e lo annuncia tra le pagine di Chi Magazine, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, conduttore del reality show con il quale ha avuto pure qualche problemino: anche per questo motivo il prossimo anno non ci sarà?

Prima di iniziare questa intervista, vorrei spendere una parola per ringraziare Alfonso Signorini. L’avermi scelta per il suo Gf Vip, in un momento particolare della mia vita, mi ha fatto crescere, mi ha aiutata ad avere maggiore consapevolezza e anche a divertirmi. Ma posso annunciare a Chi che il prossimo anno non ci sarò. Che poi, magari manco me vogliono…

Mi piacerebbe che le persone non mi considerassero fredda. Io sono di cuore, amo far famiglia, provo a non lasciare nessuno indietro. Cerco sempre opportunità per i più giovani, cerco sempre di motivare i ragazzi che lavorano per Sdl. Mi sento Jessica Rabbit: mi disegnano così, ma ho un cuore di panna. Quella del personaggio cattivo è una fiaba che mi hanno appiccicato addosso, o forse l’ho creata io.