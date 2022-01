Lo scivolone omofobo di Nathaly Caldonazzo al GF Vip – VIDEO

Scivolone omofobo di Nathaly Caldonazzo nel cuore della notte nella Casa del Grande Fratello Vip. Manila Nazzaro ha fatto gli auguri di compleanno al suo ex marito e la bionda del Bagaglino si è accodata maldestramente.

Lo scivolone omofobo di Nathaly Caldonazzo al GF Vip

“Scusate ma oggi che giorno è? Oggi è il 19? Allora è il compleanno del mio ex marito… auguri!” ha affermato Manila. A questo punto Nathaly si è inserita nella discussione in maniera colorita:

Ma vattene a fancul*… l’altro ieri era del mio ex froc*o.

“Oddio…”, ha aggiunto l’ex Miss Italia dopo essersi accorta dello scivolone: “Vabbè…” ha concluso la Caldonazzo.

Nathaly rischia una bella strigliata in diretta? Personalmente sono certa che la Caldonazzo non sia minimamente omofoba, ed anzi, in tempi non sospetti è stata una delle prime a schierarsi pubblicamente con la comunità LGBT+ (parlo con cognizione di causa) ma dovrebbe fare attenzione a certi scivoloni.

Ora normalizziamo anche questo solo perché esce dalla bocca di Nathaly, dai. 2022 ancora si deve sentire “froc10” in tv. #gfvip pic.twitter.com/UsxmXGt46R — lexa (@trecentotre) January 19, 2022

Nel frattempo, Alex Belli ospite a Casa Chi, ha affermato di volerla diffidare (non denunciare come ho letto erroneamente sui social, sono due concetti abbastanza differenti):