Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle? La ex moglie di Paolo Bonolis non sarebbe stata provinata e, proprio la diretta interessata, tramite il suo profilo di Instagram ha voluto fare delle precisazioni.

“Ragazzi, l’unica volta che ho ballato è stato al matrimonio dei miei amici Bruno e Margot a Formentera. Bellissimo programma ma non ho mai sostenuto nessun provino per ballare”, ha precisato la Bruganelli su Instagram.

In soccorso dell’amica anche Parpiglia tramite la sua pagina Instagram pipol:

Tra i milioni di nomi lanciati da Tvblog come speranzosi concorrenti provocati di Ballando con le stelle, sbuca ancora una volta quello di Sonia Bruganelli.

La produttrice in pochi secondi ha smontato la fake news in modo ironico ed ha ribadito che segue con piacere Ballando con le stelle ma dell’incontro tra lei e la Carlucci in una sala prove da ballo non potrebbe esistere nemmeno una fotografia se non creata ad hoc dall’intelligenza artificiale.

Chi spaccia ancora una volta questa fake news? O meglio chi c’è dietro?