Sonia Bruganelli punta a Ballando dopo essere stata “silurata per trashismo al Gf Vip”? Lei non ci sta e interviene

Sonia Bruganelli è ufficialmente fuori dai giochi nel ruolo di opinionista al GF Vip. Con un comunicato ufficiale, infatti, nei giorni scorsi Mediaset ha annunciato l’arrivo di Cesara Buonamici come unica opinionista, oltre che volto pacato di un Grande Fratello che punterà a cambiare definitivamente pelle. E la Bruganelli? L’ex moglie di Paolo Bonolis avrebbe puntato ad un altro programma in salsa Vip, almeno secondo Dagospia.

Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle? Lei replica piccata a Dagospia

Con una “flash!” freschissima, in questa domenica di fine luglio il portale di Roberto D’Agostino ha lanciato una croccante indiscrezione su Sonia Bruganelli, che la vorrebbe sempre più interessata a Ballando con le Stelle. Stando a quanto si legge, l’intenzione dell’ex opinionista del GF Vip sarebbe quella di accaparrarsi un posto in giuria. Ecco cosa scrive in merito:

Flash! – Quella vanagloriosa iena ridens di Sonia Bruganelli non ci sta a finire nel cono d’ombra della visibilità, dopo essere stata silurata da Pier Silvio per trashismo al Gf Vip. Ed ora le ambizioni sbagliate dell’ex moglie di Paolo Bonolis puntano alla Rai di Ballando con le Stelle. Alle pressioni di viale Mazzini, MillyCarlucci nicchia: come giudice “selvaggia” basta e avanza la Lucarelli.

Notizia prontamente smentita da Sonia Bruganelli che ha postato sul suo profilo Instagram la flash regalandoci qualche piccolo retroscena ed anticipando la sua intenzione di dirci presto la verità in merito:

Leggo molto astio da parte del buon Dagospia…Sarà forse per una risposta diretta e sincera che ho dato alla sua “socia” (lei sì molto trash) un po’ di tempo fa?!?! Chissà. Preso racconterò come è andata davvero.

Piccola guerra in corso tra Dago e l’ex signora Bonolis?