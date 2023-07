Concorrenti Grande Fratello Vip 8, continuano casting itineranti e provini per volti famosi e non in attesa che la nuova edizione prenda il via a partire dal prossimo 11 settembre in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Concorrenti Grande Fratello, provino per un volto di Matrimonio a Prima Vista

Secondo il VicoloDelleNews, avrebbe fatto il provino per provare ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip anche Francesco Muzzi, amatissimo volto di Matrimonio a Prima Vista che nel programma ha trovato veramente l’amore tra le braccia di Martina Pedaletti.

Ecco cosa scrive il sito: