Concorrenti Grande Fratello Vip 8, chi entrerà nella Casa più spiata d’Italia? A quanto pare ci sarebbero già i primi nomi pronti a varcare la famosa porta rossa in partenza dal prossimo 11 settembre su Canale 5.

Tra le ultime indiscrezioni, Radio Cusano Campus ha fatto il nome di Rosanna Fratello. La celebre cantante potrebbe partecipare all’ottava edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini: cosa ne pensate?

Rosanna Fratello è una probabile concorrente Vip della prossima edizione del #GrandeFratello . Kevin Dellino ha lanciato uno scoop che sarebbe riferito proprio alla cantante e attrice Rosanna Fratello, dunque potrebbe entrare a far parte del cast della prossima edizione. #GFVIP pic.twitter.com/ogZWrNn7ps



Spazio anche per il primo possibile concorrente “nip” che, secondo Deianira, potrebbe essere un macellaio:

Visto che in questo ultimo caso si tratta di gossip, vi invitiamo a prendere l’indiscrezione con le pinze.

La nuova edizione del Grande Fratello partirà ufficialmente dal prossimo 11 settembre su Canale 5. Giulia Salemi sarà sostituita da un nuovo volto che si occuperà dei social mentre Cesara Bonamici sarà l’unica opinionista in studio.

TVBlog, nel frattempo, anticipa il numero di concorrenti e come si svolgerà la prima puntata:

Una partenza anticipata che servirà anche a permettere prima al programma di carburare da subito con la presentazione dei concorrenti in gara. Momento questo un po’ difficile in termini di ascolto delle prime puntate. Anzi, a questo proposito possiamo anche anticiparvi che tutti i concorrenti, una decina di nip e una decina di vip, verranno presentati alla prima puntata.

Questo appunto per farli entrare da subito nel nuovo meccanismo del programma e farli conoscere prima al pubblico televisivo. Appuntamento dunque per la prima puntata del Grande fratello, con Alfonso Signorini e Cesara Buonamici, da lunedì 11 settembre 2023 in prima serata su Canale 5.