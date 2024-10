“Sono innamorata di Lorenzo”: Helena Prestes vuota il sacco e piange dopo la puntata – VIDEO

Nuovo colpo di scena al Grande Fratello. Il post puntata si è rivelato persino più sconvolgente della puntata stessa, con Helena Prestes che, credendo ormai Lorenzo fuori dai giochi, ha ammesso in lacrime di essere innamorata di lui.

Helena Prestes si dichiara innamorata di Lorenzo Spolverato

Helena Prestes è apparsa sotto shock per la (finta) eliminazione di Lorenzo Spolverato e dopo la puntata è scoppiata a piangere apparendo del tutto sconvolta.

La gieffina ha persino ipotizzato che potesse essere in tugurio con Shaila ed ha definito il suo Grande Fratello ormai insensato senza il ragazzo. Poi, in presenza delle Non è la Rai e di Yulia ha finalmente vuotato il sacco: “E’ vero che sono innamorata di lui”.

Intanto Helena che piange disperata per Lorenzo in regia 2 ” è vero che sono innamorata di lui”

#helenzo #grandefratello pic.twitter.com/UmfFnWB95r — NikitaForever (@Federic94023466) October 22, 2024

Le sue parole hanno scatenato varie reazioni sui social, e nella maggior parte dei casi, anche dubbi sull’onestà delle sue stesse dichiarazioni d’amore verso Lorenzo.

Cosa accadrà il prossimo lunedì, quando Lorenzo verrà messo al corrente dei sentimenti di Helena nei suoi confronti?

helena che fa il brindisi per lorenzo dicendo che è una persona carina e sensibile che l’ha capito molto tardi che aveva ragione su iago dopo aver detto di essersi innamorata e non sa di tutto quello che è successo in studio io non vedo l’ora che sia lunedì prossimo — marti️ (@_martileone_) October 22, 2024