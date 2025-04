Melaverde, puntata 27 aprile 2025: l’Appennino Piacentino, servizi e info streaming

Il programma Melaverde, condotto da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, torna oggi, domenica 27 aprile 2025, con una nuova puntata in onda su Canale 5 poco prima di mezzogiorno. Melaverde oggi esplora l’Appennino Piacentino: un viaggio tra Val Nure, Val Tidone, Val Vezzeno e Val Trebbia. Ecco le anticipazioni.

Melaverde, la puntata di oggi 27 aprile 2025

Nella nuova puntata di Melaverde, le telecamere si spostano nell’incantevole territorio dell’Appennino Piacentino per raccontare le bellezze autentiche delle valli di Val Nure, Val Tidone, Val Vezzeno e Val Trebbia. Un viaggio emozionante alla scoperta di tradizioni agricole, allevamenti particolari e storie di imprenditoria rurale.

Tra le tappe più affascinanti, una diga storica che da oltre un secolo irriga e rende fertile una parte della rinomata Food Valley. Non solo: la puntata ci porterà alla scoperta di allevamenti bovini tradizionali e di realtà originali come una piccola fattoria di mini cavalli American Horse e un panoramico allevamento di alpaca, produttori di pregiati filati naturali.

Melaverde racconterà anche idee imprenditoriali innovative nate in queste terre, come la produzione di patate trasformate in croccanti Chips di montagna, vendute in tutta la provincia. Spazio infine ai vigneti: visiteremo una storica cantina nata dall’unione di diversi coltivatori, capaci di produrre grandi vini che raccontano l’anima di queste valli.

Una puntata imperdibile, ricca di curiosità, paesaggi mozzafiato e storie che testimoniano la straordinaria vitalità dell’Appennino Piacentino. L’appuntamento di oggi potrà essere seguita su Canale 5, poco prima di mezzogiorno, o in streaming (e on demand) su Mediaset Infinity.