Concorrenti Isola dei Famosi 2025: primi 12 nomi svelati, ecco chi sono

Scopriamo insieme i primi dettagli esclusivi sull’Isola dei Famosi 2025, il reality più atteso dell’anno targato Mediaset. Dopo un’edizione travagliata del Grande Fratello e l’esperimento non riuscito di The Couple, l’attenzione si sposta ora sul ritorno in grande stile dell’Isola, prevista per maggio.

Concorrenti Isola dei Famosi 2025: i primi nomi

Davide Maggio ha rivelato in anteprima i primi dieci nomi ufficiali dei naufraghi che affronteranno l’avventura verso l’Honduras. Tra loro spiccano volti noti provenienti da Amici, Uomini e Donne e Grande Fratello Vip, garantendo un mix esplosivo di talenti e personalità televisive.

Antonella Mosetti, dopo un’assenza dal piccolo schermo e una breve parentesi su OnlyFans, farà il suo ritorno, affrontando anche l’ombra della storica figura di Simona Ventura come opinionista del programma. Le dinamiche dietro le quinte promettono già scintille, con Mosetti pronta a rivivere vecchi nodi con Stefano Bettarini.

Ma questo è solo l’ultimo nome emerso. Ecco chi altro volerà in Honduras: Teresanna Pugliese e Patrizia Rossetti, Nunzio Stancampiano, Mirko Frezza, Omar Fantini, Loredana Cannata, Cristina Plevani e Angelo Famao.

Nella sua newsletter, Hit ha confermato ufficialmente la partecipazione di Omar Fantini e ha svelato un nuovo nome: Paolo Vallesi, portando così a dieci il numero dei concorrenti già certi.

Ma le sorprese non finiscono qui. Secondo quanto anticipato da Gabriele Parpiglia, il cast potrebbe arricchirsi ulteriormente con l’ingresso di Chiara Balestrieri e dell’ex tennista Camila Giorgi, nomi che promettono di aggiungere ulteriore curiosità e dinamismo al gruppo di naufraghi.

Con un cast che include ex vincitori di reality, personalità del mondo dello spettacolo e persino una ex tennista, l’Isola dei Famosi 2025 si prepara a un debutto carico di potenziale drama. Sarà questo abbastanza per rilanciare il format dopo le recenti difficoltà?

Data d’inizio e altri possibili nomi

L’Isola dei Famosi 2025 farà il suo debutto su Canale 5 il 7 maggio, promettendo una stagione carica di sorprese e colpi di scena. Con altri nomi in via di conferma come Serse Cosmi, Carmen Russo e DJ Shorty, l’attesa è alle stelle per vedere chi completerà il roster finale.