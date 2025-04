Eliminato The Couple, anticipazioni terza puntata del 28 aprile 2025

Ecco cosa vedremo nella nuova puntata in diretta di The Couple

The Couple torna finalmente in onda questa sera, lunedì 28 aprile 2025, su Canale 5, dopo una settimana di stop dovuta alla scomparsa di Papa Francesco. Il nuovo reality targato Mediaset, condotto da Ilary Blasi, promette scintille e colpi di scena nella sua terza attesissima puntata. In studio, al fianco della padrona di casa, gli opinionisti Luca Tommassini e Francesca Barra commenteranno le dinamiche sempre più agitate tra i concorrenti.

Cosa succede stasera a The Couple: prima eliminazione e nuove sfide

Otto coppie Vip sono ancora in gara per aggiudicarsi il montepremi finale di un milione di euro, custodito in una cassaforte che, per essere aperta, richiede la conquista di preziose chiavi attraverso dure prove. La diretta di stasera sarà particolarmente carica di tensione: il televoto decreterà la prima eliminazione ufficiale.

Le coppie a rischio sono Jasmine e Pierangelo e Thais ed Elena. Solo una delle due potrà proseguire la corsa verso il premio finale. L’altra dovrà abbandonare il gioco, lasciando in eredità le chiavi conquistate finora: un bottino che potrebbe cambiare le sorti degli altri concorrenti.

Dopo il verdetto del televoto, i concorrenti ancora in gara saranno messi alla prova con duelli emozionanti e dovranno compiere scelte strategiche che potrebbero rivoluzionare gli equilibri della casa. I giochi di alleanze, simpatie e antipatie si stanno delineando sempre di più, e alcune intese sembrano già iniziare a vacillare.

Non mancheranno momenti di alta tensione: secondo le anticipazioni Mediaset, infatti, le sorelle Boccoli si sono rese protagoniste di un’accesa lite, lasciando di stucco gli altri partecipanti. Un episodio che rischia di spostare ulteriormente gli equilibri già precari all’interno del gruppo.

L’appuntamento con la terza puntata di The Couple è per questa sera su Canale 5, in prima serata. Sfide, emozioni e sorprese sono assicurate in un reality che si fa sempre più appassionante e imprevedibile.