Perché The Couple è stato cancellato prima della finale? C’entrerebbe Pier Silvio Berlusconi

La chiusura anticipata di The Couple, il reality show condotto da Ilary Blasi, ha lasciato (più o meno) sorpresi spettatori e addetti ai lavori. La trasmissione, infatti, è stata interrotta a pochi giorni dalla finale, una scelta che, secondo quanto riportato da Fanpage.it, sarebbe dipesa direttamente da Pier Silvio Berlusconi. Ma qual è il vero motivo dietro questa decisione clamorosa? Scopriamolo nel dettaglio.

The Couple cancellato prima della finale: le motivazioni di Pier Silvio Berlusconi

Stando alle indiscrezioni provenienti da ambienti vicini a Mediaset, Pier Silvio Berlusconi non avrebbe apprezzato l’evoluzione del programma. Il problema non sarebbe stato solo legato agli ascolti, giudicati inferiori alle aspettative, ma anche alla qualità generale del format. In particolare, The Couple non sarebbe riuscito a costruire una narrazione convincente sulle dinamiche di coppia, risultando debole sia nei contenuti relazionali che nei giochi proposti.

Un reality game da prima serata, secondo l’editore, deve offrire idee originali, coerenti con una visione editoriale più alta e qualitativa. Invece, The Couple avrebbe mostrato limiti strutturali, rivelandosi una copia priva di identità rispetto ad altri programmi simili.

La chiusura improvvisa e l’interruzione della diretta

La decisione di chiudere The Couple è stata comunicata all’improvviso ai concorrenti, mentre la diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra è stata interrotta senza preavviso. Le immagini si sono spente proprio mentre i partecipanti erano in cucina, lasciando tutti con il fiato sospeso. Solo successivamente, una volta tornati in possesso dei cellulari, i concorrenti hanno condiviso le loro reazioni sui social.

Il montepremi devoluto in beneficenza: un gesto che mette tutti d’accordo

Nonostante la chiusura anticipata, il montepremi da un milione di euro non andrà sprecato. Pier Silvio Berlusconi ha deciso di devolvere l’intera somma all’Ospedale Gaslini di Genova per la realizzazione di un nuovo reparto di Terapia intensiva pediatrica e neonatale. Un gesto che ha ricevuto ampi consensi sia dal pubblico che dai concorrenti, tra cui Benedicta Boccoli e Antonino Spinalbese, che sui social hanno espresso gratitudine per l’iniziativa solidale.

Ilary Blasi ringraziata da Mediaset per il suo impegno

Nonostante l’interruzione del programma, Ilary Blasi ha ricevuto il ringraziamento dell’azienda per il lavoro svolto. La conduttrice ha saputo mantenere professionalità e spirito di squadra fino all’ultimo, contribuendo alla buona gestione del format, pur in un contesto non facile.