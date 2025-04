Isola dei Famosi 2025, la squadra è al completo: opinionista e inviato, la decisione di Mediaset

Simona Ventura è pronta a rimettere piede sull’Isola dei Famosi, ma questa volta in una veste inedita: non sarà la conduttrice, bensì l’opinionista ufficiale della nuova edizione. A rivelarlo è Dagospia, che conferma i rumors circolati negli ultimi giorni. Una mossa che porta la firma di Pier Silvio Berlusconi e che riporta la regina del reality in prima linea.

Isola dei Famosi 2025: Simona Ventura sarà opinionista, Gentili alla guida

La nuova edizione del celebre reality di Canale 5 sarà guidata da Veronica Gentili, mentre l’inviato sull’isola sarà Pierpaolo Pretelli. Il 16 aprile si è tenuto lo shooting ufficiale che ha suggellato il cast. Simona Ventura, quindi, torna da protagonista, ma senza rubare la scena alla conduttrice: il suo ruolo sarà quello di commentatrice unica, con la libertà e l’esperienza di chi conosce bene le dinamiche dello show.

Pier Silvio Berlusconi avrebbe scelto di non affidarle la conduzione per lasciare maggiore spazio alla sua voce critica e autorevole, offrendo così una prospettiva diversa e affilata sulle vicende dei naufraghi.

Il ritorno di Simona Ventura a Mediaset

Dopo anni di successi e una lunga presenza in Rai, dove continua a condurre “Citofonare Rai 2” accanto a Paola Perego e a presenziare a “Che tempo che fa” di Fabio Fazio, Ventura ritrova Mediaset. Il ritorno avviene nel format che più di ogni altro l’ha consacrata: L’Isola dei Famosi. Un ritorno carico di significato e aspettative.

“L’Isola è un vestito che mi sono cucita addosso”: così Simona descrive il suo legame con il reality. E alla domanda se le piacerebbe fare l’opinionista, aveva risposto: “A chi non piacerebbe? È un programma che ha ancora un grande potenziale”.

Quando inizia l’Isola dei Famosi 2025?

L’appuntamento è fissato: la nuova stagione del reality sta per tornare su Canale 5. Con un cast rinnovato e una squadra inedita, il programma promette scintille. E con Simona Ventura pronta a dire la sua, il viaggio sull’Isola si preannuncia più avvincente che mai. L’esordio dovrebbe avvenire nel mese di maggio.