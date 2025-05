Melaverde, puntata 4 maggio 2025: Valeggio sul Mincio e la Valle Pantani, info streaming

Nella puntata di oggi, domenica 4 maggio 2025, Melaverde ci porta in due luoghi spettacolari dell’Italia: il Parco Sigurtà a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, e la suggestiva Valle Pantani, nel cuore della provincia di Udine. Due tappe che uniscono natura, sostenibilità e tradizione, in perfetto stile Melaverde. Scopriamo le anticipazioni della nuova puntata, con Ellen Hidding e Vincenzo Venuto.

Melaverde, la nuova puntata di oggi 4 maggio 2025

La prima tappa della puntata di oggi di Melaverde è il celebre Parco Giardino Sigurtà, un’oasi verde di oltre 600.000 metri quadrati, visitata ogni anno da più di 400.000 persone. Situato a Valeggio sul Mincio (Verona), il parco è facilmente raggiungibile in auto, ma anche in bicicletta grazie alla splendida pista ciclabile del Mincio, lunga 45 km, che collega Peschiera del Garda a Mantova, costeggiando per lunghi tratti il fiume.

Una delle meraviglie che Melaverde ci mostra oggi è la spettacolare fioritura di un milione di tulipani, un evento che ogni anno attira turisti e appassionati di botanica da tutta Europa. Con oltre 1500 specie arboree, il Parco Sigurtà è considerato uno dei giardini più belli del mondo, perfetto per una gita primaverile all’insegna della natura e del relax.

I servizi di oggi

La seconda parte della puntata ci porta in Friuli Venezia Giulia, alla scoperta della Valle Pantani, una storica valle da pesca situata nella provincia di Udine. Le valli da pesca sono ambienti lagunari unici, dove l’uomo ha imparato a convivere con l’acqua sfruttando i suoi movimenti naturali e i cicli biologici dei pesci per creare un sistema di pesca sostenibile.

Melaverde ci fa conoscere il “Capo Valle”, figura centrale di questo ecosistema, e ci guida tra canali, barene e specchi d’acqua, alla scoperta di una tradizione che si tramanda da secoli. Le valli da pesca non sono solo una fonte di reddito, ma rappresentano un patrimonio ambientale importantissimo: qui trovano rifugio numerose specie di uccelli migratori, trasformando la valle in un paradiso naturalistico.

Dove vedere la puntata

La puntata di oggi di Melaverde, in onda come sempre su Canale 5, è un viaggio affascinante tra bellezze naturali italiane, eccellenze ambientali e tradizioni radicate nel territorio. Visibile anche in streaming (e on demand) su Mediaset Infinity.