Isola dei Famosi 2025, anticipazioni seconda puntata 12 maggio: nuovo concorrente e prima eliminazione

Lunedì 12 maggio torna su Canale 5, in prima serata, il secondo appuntamento con L’Isola dei Famosi 2025. Alla conduzione ci sarà come sempre Veronica Gentili, affiancata dall’opinionista d’eccezione Simona Ventura, pronta a commentare le dinamiche sempre più accese tra i Naufraghi.

In collegamento da Cayo Cochinos, l’inviato Pierpaolo Pretelli accompagnerà i concorrenti attraverso nuove prove fisiche e strategiche, tra cui una decisiva sfida per conquistare il fuoco, elemento essenziale per la sopravvivenza.

Isola dei Famosi: Dino Giarrusso entra ufficialmente in gioco

Dopo un piccolo infortunio che ne aveva ritardato la partenza, Dino Giarrusso è pronto a unirsi al gruppo. Questa sera, l’ex europarlamentare sbarcherà ufficialmente sull’Isola, pronto a mettersi alla prova.

Montecristo: tempo di vendetta

Grande attesa per ciò che accadrà con gli abitanti di Montecristo: dopo giorni trascorsi in isolamento, osservando in silenzio i compagni di avventura, è arrivato per loro il momento della vendetta. Cosa hanno in serbo?

Primo televoto e una possibile eliminazione

Non mancherà la tensione del televoto: uno tra Mario, Patrizia, Carly e Lorenzo dovrà dire addio all’esperienza in Honduras. Chi sarà il primo eliminato di questa edizione?

L’appuntamento è per questa sera, lunedì 12 maggio, in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.