Melaverde, puntata 11 maggio 2025: Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, info streaming

Nella puntata di domenica 11 maggio 2025, Melaverde ci accompagna in un affascinante viaggio alla scoperta di alcuni tra i paesaggi più suggestivi d’Italia. Si parte dalla provincia dell’Aquila, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, per esplorare luoghi che raccontano un perfetto equilibrio tra natura, sostenibilità e tradizione. Al timone, come sempre, Ellen Hidding e Vincenzo Venuto ci guideranno tappa dopo tappa, svelando le anticipazioni di questa nuova avventura in perfetto stile Melaverde.

Melaverde, la puntata di oggi 11 maggio 2025

Siamo nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, a oltre mille metri di altitudine, tra pascoli rigogliosi e montagne imponenti che disegnano il paesaggio di Scanno, in provincia dell’Aquila. In questo scenario suggestivo, Melaverde ci racconta la storia di Gregorio, uno degli ultimi “armentari”: pastori d’altri tempi che conducevano immense greggi di migliaia di pecore attraverso questi monti, fino alle pianure della Puglia, in cerca dei pascoli migliori.

La puntata ci porterà anche alla scoperta di un orto officinale dove si coltivano erbe di montagna, tra cui la preziosa Genziana, una pianta protetta in natura e la cui raccolta è vietata nel territorio di Pescasseroli, sede del Parco. Infine, spazio alla tradizione dolciaria abruzzese, con un viaggio tra i sapori più autentici della regione.

I servizi di oggi

In questa puntata, Melaverde ci porta a conoscere la storia di Franco e Daniela, uniti sin da giovanissimi da una passione condivisa per le piante officinali. Quello che è nato come un sogno adolescenziale si è trasformato, con il tempo, in una delle realtà più affermate nel panorama della cosmesi naturale: un’azienda d’eccellenza del made in Italy, conosciuta e apprezzata a livello internazionale. Nonostante il successo globale, Franco e Daniela hanno saputo mantenere intatta l’anima artigianale e il carattere familiare della loro impresa, custodendo i valori autentici da cui tutto è cominciato.

Dove vedere la puntata

La puntata di oggi di Melaverde, in onda come sempre su Canale 5, è un viaggio affascinante tra bellezze naturali italiane, eccellenze ambientali e tradizioni radicate nel territorio. Visibile anche in streaming (e on demand) su Mediaset Infinity.