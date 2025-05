The Couple, colpi di scena: due eliminazioni, scontri accesi e nuove nomination

Nuovo appuntamento con The Couple, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, andato in onda in prima serata domenica 4 maggio 2025. La gara tra le coppie continua a regalare colpi di scena, tensioni e momenti di grande emozione. In palio, lo ricordiamo, c’è un montepremi da 1 milione di euro. Ecco tutto ciò che è successo nel corso della quarta puntata.

The Couple: Jasmine e Pierangelo contro le sorelle Testa

La serata si è aperta con un duro confronto tra Jasmine e Pierangelo e le sorelle Irma e Lucia Testa. La prima coppia ha accusato le sorelle di non aver rispettato un patto di non nomination: “Non è tanto la nomination, ma lo sgarbo umano”, ha dichiarato Jasmine.

Irma e Lucia si sono difese parlando di incomprensioni, ma Ilary Blasi non ha esitato a rimproverarle per la mancanza di responsabilità. Poco dopo, le Testa si sono scagliate contro Antonino Spinalbese, accusandolo di essere “in ferie da quando è entrato”. Parole dure anche da parte di Manila Nazzaro, che ha criticato Antonino per il suo atteggiamento distaccato e poco coinvolto nel gioco. Lo scontro tra Manila Nazzaro e Antonino Spinalbese prosegue. Manila lo accusa di disinteresse, mentre il marito Stefano Oradei lo attacca a sua volta: “Da uomo e marito mi ha dato fastidio il suo comportamento”.

Antonino Spinalbese in crisi, Brigitta dalla sua parte

In confessionale, Antonino ha ammesso di essere in crisi: “Non so come comportarmi, forse è il caso che esca. Sentire descrizioni di me che non corrispondono alla realtà è troppo”.

A difenderlo, inaspettatamente, è Brigitta Boccoli, che ha confessato di provare un forte interesse per lui: “È speciale, non è falso né stratega. Basta pungolarlo per farlo aprire”.

Lacrime e emozioni per Laura Maddaloni

Momento toccante per Laura Maddaloni, che ha raccontato una difficile esperienza legata alla nascita della figlia Janet, rimasta a lungo in terapia intensiva. La sorpresa arriva quando le figlie entrano in casa per farle visita, emozionandola fino alle lacrime. I social non hanno dubbi: “Bell’esempio di famiglia”.

The Couple, eliminati della puntata del 4 maggio 2025

Nel corso della serata, il pubblico ha deciso con il televoto di eliminare due coppie:

Irma e Lucia Testa : eliminate per il loro atteggiamento giudicato “falso e ipocrita” sui social.

I fratelli Mileto , battuti nella sfida finale da Andrea e Antonino Spinalbese .



Chi ha vinto la puntata

A trionfare nella puntata sono stati Jasmine e Pierangelo, che oltre all’immunità hanno conquistato due chiavi strategiche, una sottratta a Benedicta e Brigitta, l’altra a Laura e Giorgia. Con questo bottino, salgono a quota cinque chiavi, avvicinandosi sempre di più alla finale.

Le nomination

Le nomination di questa settimana hanno visto emergere due coppie a rischio eliminazione. Ecco chi ha nominato chi:

Jasmine e Pierangelo nominano Antonino e Andrea

Benedicta Boccoli nomina Manila e Stefano

Brigitta Boccoli nomina Laura e Giorgia

Laura Maddaloni nomina Antonino e Andrea

Giorgia nomina Manila e Stefano

Manila e Stefano nominano Antonino e Andrea

Andrea e Antonino nominano Manila e Stefano

Al televoto di The Couple del 4 maggio 2025 vanno dunque: Manila Nazzaro e Stefano Oradei con Antonino Spinalbese e Andrea. Il verdetto sarà svelato nella prossima puntata, in onda domenica 11 maggio. La coppia meno votata dovrà abbandonare definitivamente il gioco.