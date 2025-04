Eliminati The Couple e nominati: ecco cosa è successo nella terza puntata

Colpi di scena, prime eliminazioni e la solita stoccata di Ilary Blasi al notaio: la terza puntata di The Couple – Una vittoria per due, andata in onda lunedì 28 aprile 2025, ha segnato una svolta nel reality show targato Mediaset. Dopo una pausa forzata di due settimane dovuta al lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco, il programma è tornato in prima serata su Canale 5 con nuovi equilibri, tensioni tra i concorrenti e momenti imbarazzanti in diretta.

Eliminati The Couple, la terza puntata

Il gioco entra finalmente nel vivo. Le due coppie al televoto – Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco e Thais Wiggers con Elena Barolo – si sono sfidate fino all’ultimo voto, ma ad avere la peggio sono state le ex Veline, eliminate ufficialmente dal reality. Si tratta della prima eliminazione nella storia di The Couple, che fatica ancora a decollare negli ascolti ma prova a risalire con dinamiche più serrate.

Non sarebbe The Couple senza un momento di ilarità (e imbarazzo). Anche in questa puntata, Ilary Blasi non ha resistito e ha lanciato la terza frecciata consecutiva alla notaio Mariateresa Antonucci, con la battuta: “Notaio come va? Una parola è poca e due sono troppe col notaio”. La risposta? Nessuna. La notaio, fedele al suo stile formale e distaccato, ha mantenuto il silenzio, lasciando calare un gelo in studio. Un siparietto che ormai è diventato un appuntamento fisso.

Nomination: chi rischia l’eliminazione nella prossima puntata

Le sette coppie rimaste in gara sono state chiamate a nominare. Immuni per questa settimana le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, vincitrici della puntata. Le due coppie finite al televoto e dunque a rischio eliminazione nella prossima puntata sono:

Irma e Lucia Testa

Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco (seconda nomination consecutiva)

Il rischio di uscita si fa concreto, soprattutto per Jasmine e Pierangelo, già penalizzati dal televoto precedente.

Dopo tre puntate, il destino di The Couple è ancora incerto. Nonostante i volti noti e la conduzione brillante di Ilary Blasi, il programma fatica a creare un vero legame con il pubblico. Le dinamiche tra i concorrenti iniziano però a intensificarsi, lasciando intravedere possibili sviluppi più accesi nelle prossime settimane.