Come cambia la programmazione Rai su TV e radio dopo la morte di Papa Francesco

In seguito alla morte di Papa Francesco, in segno di lutto, la Rai ha modificato profondamente la sua programmazione televisiva e radiofonica. Per 24 ore, la TV di Stato ha sospeso tutta la pubblicità e sostituito gran parte dei contenuti di intrattenimento con approfondimenti, speciali, film e documentari dedicati al Pontefice argentino. Vediamo nel dettaglio le variazioni di palinsesto sui principali canali Rai.

Programmazione speciale su Rai 1, come cambia dopo la morte di Papa Francesco

Su Rai 1, il cordoglio per la scomparsa del Santo Padre è stato protagonista già a partire dal TG1 delle 13:30, seguito da uno Speciale Tg1 alle 14:00. A “La Vita in Diretta” delle 16:30 si darà spazio al ricordo del Papa, così come nella puntata di “A Sua Immagine” alle 18:40. Alle 20:30, “Porta a Porta” trasmette uno speciale in prima serata (saltano “Affari Tuoi” e “Ulisse”). La serata si è chiusa con il Tg1 Flash di mezzanotte, seguito dalla fiction “La Bibbia” e dalla copertura continua di RaiNews24 dalle 2:00.

Rai 2: film e documentari dedicati al Papa

Rai 2 ha trasmesso uno speciale Tg2 alle 10:00 e, alle 11:15, il film “Sulle mie spalle”. Alle 13:30 è andato in onda uno Speciale Tg2 in sostituzione di “Ore 14”, cancellato all’ultimo minuto. Nel pomeriggio sono trasmessi “Il sogno di Francesco” alle 15:20 e un nuovo Speciale Tg2 alle 16:45. La prima serata è interamente dedicata alla figura di Papa Francesco con il documentario “In viaggio” alle 21:30 e il film “Lourdes” alle 22:50. Cancellata l’ultima puntata di “Obbligo o Verità” con Alessia Marcuzzi.

Rai 3: approfondimenti e film religiosi

Rai 3 ha aperto la giornata con uno Speciale Tg3 e ha continuato con “Passato e Presente” alle 13:00 e “Geo” alle 13:40. Nel pomeriggio spazio al film “Il cammino di Santiago” alle 17:00 e, in prima serata, alla pellicola “Fatima” alle 20:35, seguita da “La Bottega dell’orefice” alle 22:20. La notte si chiude con “Linea Notte” e la diretta di RaiNews24.

Rai Cultura e Rai5: riflessioni tra musica, fede e arte

Le reti tematiche Rai hanno modificato la loro offerta in modo significativo. Rai Storia ha trasmesso uno Speciale sulla Comunità di Sant’Egidio, ritratti di santi e un’edizione di “Passato e Presente” sulla Regola di San Francesco. Rai5 ha proposto musica classica in tono con il lutto, con lo speciale “Il Papa incontra gli artisti” e concerti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. In prima serata, spazio al Requiem di Verdi e alla Sinfonia “Resurrezione” di Mahler.

Rai Radio: speciale continuo su Papa Francesco

Anche le radio Rai si sono allineate al lutto. Radio1 ha trasmesso lunghi speciali informativi, mentre Radio2 ha ospitato collegamenti con vaticanisti, teologi e artisti, con la conduzione di Tommaso Labate, Max Cervelli, Diletta Parlangeli e Serena Bortone. Anche Pierluigi Diaco ha raccolto in diretta le emozioni degli ascoltatori.

La morte di Papa Francesco ha profondamente influenzato la programmazione Rai, trasformando l’intero palinsesto in una maratona di informazione, spiritualità e ricordo. Una scelta editoriale nel segno del rispetto e del cordoglio che dimostra ancora una volta il ruolo centrale del servizio pubblico nei momenti più significativi della storia contemporanea.