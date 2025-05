Rocco Casalino dice no a L’Isola dei Famosi: spunta il retroscena sul presunto cachet

Rocco Casalino avrebbe davvero detto di no all’Isola dei Famosi? Il retroscena

A poche ore dall’apertura della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, uno dei nomi più discussi è stato quello di Rocco Casalino, ex portavoce del Governo Conti e noto per la sua partecipazione al Grande Fratello. Secondo indiscrezioni recenti, Casalino avrebbe rifiutato l’invito a partecipare al reality show, anche dopo negoziati intensi con Mediaset.

Isola dei Famosi: Rocco Casalino avrebbe rifiutato

Secondo quanto riferito da Selvaggia Lucarelli, giornalista ben informata, Mediaset avrebbe proposto a Casalino un ruolo di rilievo tra i naufraghi dell’Isola. Tuttavia, le trattative si sarebbero interrotte quando Casalino avrebbe richiesto un cachet di 1 milione di euro. In risposta, Mediaset avrebbe controfferto con 400 mila euro, una cifra significativa ma non sufficiente per il giornalista.

Nonostante il rifiuto per il ruolo principale, Mediaset avrebbe cercato di coinvolgere Rocco Casalino in altri modi, proponendogli un posto come opinionista accanto a Simona Ventura. Anche questa proposta, però, avrebbe trovato un rifiuto da parte dell’ex portavoce.

Al momento, sembra che Rocco Casalino preferisca concentrarsi sulla sua carriera politica piuttosto che fare ritorno in televisione. Questa scelta ha sicuramente deluso i fan che speravano di vederlo nuovamente sul piccolo schermo, ma conferma l’orientamento attuale dell’ex partecipante del Grande Fratello.

Nonostante i tentativi della produzione di L’Isola dei Famosi e di Mediaset, Rocco Casalino ha quindi deciso di dire no al reality show, optando per continuare il suo impegno nel panorama politico italiano. Resta da vedere se nuove opportunità televisive potranno convincerlo in futuro a tornare sotto i riflettori.