Yulia e il fidanzato Simone: cosa è successo dopo la puntata, confronto con Jessica e reazione di Giglio – VIDEO

Dopo la puntata del Grande Fratello, durante la quale abbiamo assistito all’incontro tra Yulia e il fidanzato Simone, la gieffina è entrata comprensibilmente in crisi. Nonostante le incomprensioni iniziali, a dire la sua è stata Jessica Morlacchi.

Yulia e il fidanzato Simone: cosa è successo dopo l’incontro

In giardino, Yulia si è confrontata con Jessica, Amanda e Mariavittoria. La Bruschi ha spiegato il motivo per il quale è entrata in crisi con il fidanzato Simone, avvicinandosi a Giglio:

Io non ho mai avuto questi 26 anni così spensierati come ora. Ma non sono pronta a perdere una cosa così grossa.

Jessica le ha fatto comprendere che perdere un uomo come Simone sarebbe davvero un peccato:

Io sono una donna di 37 anni che non riesce a trovare un uomo. Questi che ti prendono per mano e ti ricostruiscono, non ci stanno! Credimi Yulia, togli tutte le incomprensioni, ti sto parlando da donna che ci incontriamo ad un tavolo vicino e iniziamo a chiacchierare. Non ci stanno uomini come Simone, sono tutti fuori di testa!

“Sì, è vero… abbiamo viaggiato mezzo mondo insieme”, ha commentato Yulia, dando ragione a Jessica. La cantante ha allora proseguito:

Ma quando in quattro mesi? E’ un cosa così intensa allora… io non so che dirti. Io sono in crisi. Fai quello che ti dice il cuore, però da donna più grande ti devo dire: rifletti. Ti prego! Fatti i caz*i tuoi, ragiona con la tua testa, non sentire nessuno! Senti te, forse tua madre, forse… Ma senti te! Perché la vita è tua, tra cinque anni il c*lo è tuo!

Anche Amanda e Mariavittoria hanno dato ragione a Jessica, invitando l’amica a riflettere bene. Il tutto mentre, a pochi metri di distanza, Giglio in disparte ascoltava tutto in silenzio. Di seguito il video della chiacchierata post puntata: