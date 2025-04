Manuel Bortuzzo sceglie Verissimo, ma una conduttrice non ci sta: “Scorrettezza!”

Nell’ultimo colpo di scena televisivo, Manuel Bortuzzo, noto nuotatore paralimpico ed ex del Grande Fratello Vip, ha sorpreso tutti preferendo l’ospitata a Verissimo anziché al programma Tango su Rai 2, condotto da Luisella Costamagna. La decisione ha scatenato una reazione vivace da parte della conduttrice Rai, che non ha nascosto la sua delusione e il disappunto per l’inaspettato cambio di programma, intervenendo pubblicamente sui social.

Manuel Bortuzzo fa arrabbiare Luisella Costamagna

Solo due settimane fa, era stato annunciato che Bortuzzo avrebbe partecipato a Tango per discutere di una delicata vicenda legale. Tuttavia, a poche ore dalla registrazione, il nuotatore ha optato per un’inattesa apparizione da Silvia Toffanin a Verissimo. Questa scelta non è stata ben digerita da Costamagna, che ha espresso apertamente la sua sorpresa e frustrazione sui social.

La conduttrice ha manifestato il suo disappunto pubblicamente, commentando la situazione come una “scorrettezza” nei confronti del programma e del pubblico. Il suo post su X ha raccolto attenzione e discussione, mettendo in luce la tensione che ha seguito questa improvvisa retromarcia:

Quindi a Tango ‘non se la sentiva di parlare’, e adesso sì? Tutte le scelte sono legittime, per carità. Ma dare buca a un programma a 2 ore dalla registrazione, dopo un impegno preso da più di un mese, è e resta una SCORRETTEZZA.

Mentre i telespettatori si interrogano sulle reali motivazioni di questa scelta dell’atleta, resta ancora da chiarire il motivo preciso dietro il cambio di programma. Attendiamo ora di sentire direttamente da Manuel Bortuzzo le sue motivazioni e dichiarazioni a Verissimo. Cosa ha da dire l’atleta paralimpico su questo repentino cambio di rotta?