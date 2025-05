Chi sono i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2025: ecco il cast, i 12 nomi ufficiali

Tutto pronto per il grande ritorno dell’Isola dei Famosi 2025, al via mercoledì 7 maggio in prima serata su Canale 5. Il reality show Mediaset, tra i più attesi della stagione televisiva, cambia volto: per la prima volta sarà Veronica Gentili a condurre l’iconico reality d’avventura. Accanto a lei, nel ruolo di opinionista in studio, ci sarà Simona Ventura, mentre l’inviato dall’Honduras sarà Pierpaolo Pretelli.

Concorrenti Isola dei Famosi 2025: chi sono i 12 ufficiali

Nelle scorse ore è stato svelato il cast ufficiale della nuova edizione: dodici i concorrenti vip pronti a mettersi alla prova tra fame, prove estreme e dinamiche di gruppo. La lista dei protagonisti è stata anticipata da TV Sorrisi e Canzoni e confermata da Mediaset. Ecco tutti i nomi:

Cristina Plevani : storica vincitrice della prima edizione del Grande Fratello nel 2001, oggi istruttrice di fitness. Dopo anni lontana dalla TV, è pronta a rimettersi in gioco.

Antonella Mosetti : ex volto di Non è la Rai , torna in un reality dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip nel 2016.

Teresanna Pugliese : ex protagonista di Uomini e Donne e del GF Vip , oggi influencer e opinionista.

Loredana Cannata : attrice siciliana nota per i suoi ruoli in film di Paolo Sorrentino e Ferzan Özpetek.

Camila Giorgi : ex tennista italiana, ha annunciato il ritiro pochi mesi fa ed è alla sua prima esperienza in un reality.

Paolo Vallesi : cantautore toscano, celebre per la hit “La forza della vita”.

Mirko Frezza : attore romano con un passato difficile, oggi impegnato anche nel sociale.

Omar Fantini : conduttore e comico bergamasco, noto per “Zelig Off” e “Lo Zoo di 105”.

Patrizia Rossetti : storica conduttrice di Rete 4 e volto noto del GF Vip 7 .

Nunzio Stancampiano : giovane ballerino di latino, lanciato da Amici 2022 e già sul palco di Battiti Live .

Angelo Famao : cantante neomelodico classe 1996, famoso per il brano “Tu si a fine do munno”.

Chiara Balistreri : 22enne di Bologna, diventata nota per la sua toccante testimonianza a Le Iene e Verissimo .



Tra volti storici e nuove scommesse

Il cast di concorrenti dell’Isola dei Famosi 2025 unisce personaggi storici del mondo dello spettacolo a nuove scommesse televisive. Tra ritorni clamorosi come quello di Cristina Plevani e volti amatissimi come Antonella Mosetti, il mix è pensato per incuriosire un pubblico trasversale. Spiccano anche nomi inediti al genere reality come quello di Camila Giorgi e artisti provenienti da ambiti differenti, come Angelo Famao e Nunzio Stancampiano.

Con la nuova conduzione di Veronica Gentili, il reality punta a rinnovarsi mantenendo però intatto lo spirito d’avventura che lo ha reso celebre. Appuntamento quindi a mercoledì 7 maggio su Canale 5 per la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2025.