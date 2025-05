The Couple cambia giorno per L’Isola dei Famosi: ecco la nuova programmazione

The Couple e l’Isola dei Famosi, ecco come cambia la programmazione Mediaset

Cambia il palinsesto di Canale 5: il reality The Couple con Ilary Blasi lascia il prime time del lunedì per fare spazio alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili. Una scelta strategica da parte di Mediaset, che punta a rafforzare la programmazione serale in un periodo chiave per gli ascolti.

The Couple cambia giorno: quando andranno in onda le ultime puntate

Il reality game The Couple, giunto ormai alle sue battute finali, non andrà più in onda di lunedì sera. Dopo settimane di programmazione fissa, il format prodotto da Banijay Italia verrà spostato in un altro giorno della settimana. Per ora, la prossima puntata resta confermata per lunedì 5 maggio, ma sarà l’ultima in quella collocazione.

A partire dal 12 maggio 2025, infatti, sarà L’Isola dei Famosi a prendere definitivamente il posto del lunedì sera su Canale 5. Secondo le indiscrezioni riportate da Gabriele Parpiglia e rilanciate dall’account X Master, The Couple potrebbe traslocare al giovedì sera, poiché mercoledì 14 maggio è prevista la finale di Coppa Italia.

L’Isola dei Famosi al lunedì sera: una scelta per gli ascolti

Il debutto della nuova stagione de L’Isola dei Famosi è atteso con grande curiosità. La conduzione di Veronica Gentili, affiancata da Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli, rappresenta una novità assoluta per il reality di sopravvivenza. Con prove estreme, tensioni e colpi di scena annunciati, l’Isola punta a conquistare l’interesse del pubblico nel difficile slot del lunedì.

Ilary Blasi guiderà il finale di The Couple in una nuova serata

La nuova collocazione di The Couple non è stata ancora ufficializzata, ma Mediaset sembra intenzionata a spostare le ultime puntate al giovedì sera. Ilary Blasi accompagnerà così i telespettatori verso la conclusione del reality in un giorno diverso, ma con la stessa promessa di emozioni e sorprese. In palio, lo ricordiamo, c’è un montepremi da 1 milione di euro per la coppia vincitrice.