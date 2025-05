Verissimo, ospiti e anticipazioni di oggi sabato 10 maggio: ecco chi sarà in studio con Silvia Toffanin

Torna oggi, sabato 10 maggio 2025, l’appuntamento pomeridiano su Canale 5 con Verissimo, il talk show del weekend condotto da Silvia Toffanin. A partire dalle 16:30, il salotto televisivo più amato dagli italiani ospiterà emozioni, storie toccanti e interviste esclusive. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata.

Ospiti Verissimo 10 maggio 2025: da Alice e Asia D’Amato ad Angela Luce

Protagoniste della puntata di oggi saranno Alice e Asia D’Amato, le campionesse di ginnastica artistica, per la prima volta ospiti insieme a Verissimo. Le gemelle racconteranno il loro percorso di vita e sport, tra sacrifici, traguardi e passione per una disciplina che le ha rese simbolo di talento e determinazione.

Grande emozione anche con Lucrezia Lorenzi, sorella di Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci italiano tragicamente scomparsa lo scorso 28 ottobre durante un allenamento. Un’intervista toccante che porterà sul piccolo schermo un racconto di dolore, forza e memoria.

Nel pomeriggio ci sarà spazio anche per un incontro familiare: Carmen Di Pietro sarà in studio con la figlia Carmelina, con cui condividerà aneddoti, riflessioni e il legame speciale che le unisce.

Non mancherà l’omaggio alla carriera artistica di Angela Luce, attrice e cantante che ha segnato la storia dello spettacolo italiano. Con Silvia Toffanin ripercorrerà le tappe più significative della sua lunga carriera, tra teatro, musica e televisione.

Infine, direttamente dal serale di Amici 24, arriveranno in studio la ballerina Chiara e il cantante Jacopo Sol. I due ex allievi del talent show racconteranno la loro esperienza, le emozioni vissute nel programma e i sogni per il futuro artistico.

Verissimo andrà in onda oggi, sabato 10 maggio, alle 16:30 su Canale 5, con una nuova puntata anche domenica 11 maggio alla stessa ora.