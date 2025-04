Shaila Gatta sorprende i fan dopo il Grande Fratello: “Il mio sogno? Ecco dove vorrei tornare”

Dopo l’esperienza al Grande Fratello, Shaila Gatta guarda al futuro e confessa un sogno che ha emozionato i fan durante una recente diretta Instagram: tornare nel programma che l’ha lanciata, ma con un ruolo completamente diverso. E no, non si tratta di Striscia la Notizia.

Shaila Gatta vuole tornare ad Amici… ma da ballerina professionista!

Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia e volto amatissimo della danza televisiva, ha emozionato i suoi follower rivelando un desiderio profondo: tornare ad Amici di Maria De Filippi, ma questa volta non come allieva, bensì come ballerina professionista. Un ritorno alle origini che profuma di gratitudine e passione.

Durante una diretta su Instagram, Shaila ha parlato apertamente del legame speciale con il talent show di Canale 5 che ha segnato l’inizio della sua carriera artistica:

Che io possa tornare a lavorare con il team di Maria, dove tutto è nato, sarebbe un sogno anche quello.

Una dichiarazione che ha infiammato i social, suscitando l’entusiasmo dei fan e l’interesse degli appassionati del programma.

Dal GF ai riflettori di Amici: un sogno che continua

Dopo sei intensi mesi nella Casa del Grande Fratello, segnati da momenti complessi come la relazione con Lorenzo Spolverato, Shaila ha dimostrato una grande forza d’animo. Ma nonostante i successi — da Sanremo a Ciao Darwin, fino a Striscia — il suo cuore resta ancorato a quel palco che per primo le ha dato fiducia: quello di Amici.

“Vedete che poi alla fine non si smette mai di sognare. Anche dopo dieci o vent’anni di carriera, un sogno nel cassetto ce l’abbiamo tutti”, ha detto Shaila, lanciando un messaggio di speranza a chi la segue.

Ritorno possibile? I precedenti

Amici ha spesso dato spazio agli ex allievi, trasformandoli in professionisti del cast. Basti pensare a nomi come Elena D’Amario e Giuseppe Giofrè. Dunque, l’ipotesi di rivedere Shaila tra i professionisti del talent non è affatto campata in aria.

Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma il desiderio di Shaila è ormai pubblico. E chissà che Maria De Filippi non colga l’occasione per accogliere ancora una volta una delle sue “figlie artistiche” più talentuose.