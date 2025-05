Sophie Codegoni piange a Le Iene e parla di Basciano: “Mi spiava e minacciava chi mi stava intorno”

Sophie Codegoni ha emozionato il pubblico de Le Iene con un monologo toccante riguardante la sua turbolenta relazione con Alessandro Basciano. Ieri sera, in una nuova puntata del programma, ha rivelato dettagli intimi e dolorosi della sua storia d’amore, accompagnati da una denuncia coraggiosa.

Sophie Codegoni e il monologo a Le Iene

La coppia, conosciuta per la loro partecipazione al Grande Fratello, sembrava vivere una fiaba moderna fino a quando le cose hanno preso una piega drammatica. Codegoni ha descritto il rapporto come dominato da controllo e manipolazione da parte di Basciano, con episodi di gelosia e minacce verso chi le era vicino.

“Mi ha fatto a pezzi con le parole, con lo sguardo, con il controllo”, ha confessato Sophie, visibilmente commossa. Nonostante le promesse di cambiamento, la realtà era ben diversa. Il suo monologo ha colto l’attenzione non solo per la sua sincerità, ma anche per il coraggio nel denunciare la situazione, esprimendo un appello per maggior rispetto verso sé stessa e tutte le donne.

Il video del suo intervento ha suscitato reazioni emotive e solidarietà, mostrando la forza di Sophie nel portare alla luce una realtà difficile e spesso nascosta. Il pubblico di Le Iene ha potuto vedere e sentire direttamente le sue parole, che hanno colpito profondamente l’opinione pubblica.

Mi ha fatto a pezzi con le parole, con lo sguardo, con il controllo, con quel modo di farti sentire sbagliato o colpevole. Io lo amavo così tanto da restare anche quando stavo male, da credere alle sue promesse sempre uguali. Perché piangeva, s’inginocchiava e diceva ‘cambierò’. E io speravo. Arrivavano momenti belli, un weekend tranquillo, uno sguardo con gli occhi lucidi. E io dimenticavo il resto. Negavo, minimizzavo, allontanavo chiunque provava ad aprirmi gli occhi e mentre cercavo di salvare il Noi perdevo me stessa.

Nel monologo, Sophie parla anche della gelosia di Basciano:

Mi spiava e minacciava chi mi stava intorno. Quando ha capito che non poteva più tenermi ha provato a distruggere chi mi proteggeva.

Sophie Codegoni ha concluso con un messaggio di speranza per tutte le donne che possono trovarsi in situazioni simili, unendo la sua voce a quella di chi lotta per la dignità e il rispetto:

Ci sono ferite che ti svuotano ogni giorno. Io vorrei maggiore rispetto per me tutte le altre donne.