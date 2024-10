La reazione delle amiche di Shaila dopo le confessioni di Javier – VIDEO

Shaila ha chiaramente preso in giro Javier in funzione del “gioco”. Martinez, ha confessato agli altri coinquilini che l’ex Velina gli avrebbe confessato di “stare lavorando”, tirando in ballo il suo rapporto con Spolverato.

La reazione delle amiche di Shaila dopo le confessioni di Javier

Nella Casa del Grande Fratello sono tutti rimasti delusi dall’atteggiamento ambiguo e manipolatorio della Gatta. E così, anche le Non è la Rai hanno mostrato la loro delusione per non aver ricevuto da lei la sincerità che si aspettavano.

Jessica: “Se avesse un fidanzato non ti avrebbe baciato. Allora ci sta un piano sotto… ma tanto poi cade. Ma chi te lo fa fare di tutelarla? Io la invidio, la gente che riesce a fare queste cose io la invidio. E’ inutile che tiene la maschera perché tanto poi cade. Nella vita capace che la maschera te la tiene tutta la vita e prendi per il cul* tutte le persone”.

Luca Calvani: “Lui non ha potuto avere nemmeno l’appiglio per potersi confrontare e dirle che è una stronz*, ma che problema ha? E’ una cosa brutta questa. Però la prossima volta non ti avvicinerai nemmeno a un pensiero del genere”.

Amanda: “Io ti credo”.

Mariavittoria: “Perché lui dovrebbe dire bugie? Lei veniva da noi e ci diceva che preferiva la fase di corteggiamento e le aspettative…”.

Pamela: “Sei stato un signore, sei stato bravissimo. Ti fa onore, non ti devi vergognare di questo. Tu dirai la verità perché ti devi liberare perché sei cosciente… perché tu le cose non te le sei inventate. La verità la sapete solo voi, ma ormai la sanno tutti. Io ti credo, ti credo tanto e so anche la fatica che stai facendo. Io le ho fatto credere che le credevo, ma non c’ho mai creduto. A me dispiace che Shaila non si sia aperta con noi che l’abbiamo veramente considerata come una figlia. Mi dispiace tanto, ci sono rimasta male”.

Ilaria: “Noi eravamo contente per loro, oggi ci ha spiazzati. Non sapevo proprio cosa dire è stata una grande giocatrice”.