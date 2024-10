Grande Fratello 2024: sei concorrenti in nomination, chi vuoi salvare? Il SONDAGGIO, vota!

Chi vuoi salvare tra Amanda, Giglio, Helena, Iago, Jessica e Mariavittoria? Sono ben sei i concorrenti del Grande Fratello che sono finiti in nomination nella nona puntata di ieri. Sarà come sempre il pubblico da casa a decidere il loro destino, ma nel frattempo potrete votare tramite il nostro sondaggio, in fondo alla pagina.

Grande Fratello 2024: chi vuoi salvare? Il sondaggio

Al termine delle nomination che si sono svolte nel corso della nona puntata del Grande Fratello, andata in onda nella prima serata di ieri 21 ottobre, abbiamo scoperto chi sono i concorrenti finiti in nomination.

In base alle nomination, gli inquilini hanno deciso di mandare al televoto Amanda, Giglio, Helena, Iago, Jessica e Mariavittoria. Sarà adesso il pubblico da casa a decidere chi salvare.

Il nome sarà comunicato nella prossima puntata del Grande Fratello, ma nel frattempo sarà possibile votare il nostro sondaggio sotto, ricordando che il televoto è stato aperto per il preferito:

