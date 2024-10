Il Grande Fratello è ancora una volta al centro del gossip televisivo con una rivelazione esplosiva che sta facendo tremare i fan del reality. Javier Martinez, il pallavolista argentino, ha deciso di vuotare il sacco riguardo la sua relazione con Shaila Gatta, svelando dettagli piccanti e strategie nascoste che potrebbero cambiare le carte in tavola del gioco.

Nel pomeriggio, durante uno sfogo che ha lasciato tutti a bocca aperta, Javier ha condiviso con i suoi coinquilini Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo ciò che sarebbe accaduto sotto le coperte con Shaila. Il pallavolista ha rivelato che per ben cinque notti consecutive, i due avrebbero dormito insieme, scambiandosi baci appassionati lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere.

Ma la vera bomba è stata sganciata quando Javier ha raccontato delle conversazioni segrete avute con Shaila senza microfono. Secondo il concorrente, la Gatta gli avrebbe sussurrato: “Mi raccomando neghiamo fino alla fine di esserci baciati”. Una richiesta che inizialmente aveva lasciato Javier perplesso, ma che ora sembra assumere un significato ben preciso.

Javier Martinez è convinto che dietro il comportamento di Shaila si nasconda una precisa strategia di gioco. Il pallavolista ha dichiarato:

Sapeva che se avessimo detto di esserci baciati avrebbe perso il centro della scena. Quando si era avvicinata di più a me, in puntata hanno iniziato a parlare di Yulia e Giglio e lei questo se n’è accorta. Così è tornata sui suoi passi con Lorenzo ed in puntata sono tornati a parlare di lei.