Shaila Gatta avrebbe confessato a Javier Martinez che con Lorenzo Spolverato stava “lavorando” a favore di show. Dopo la diretta del Grande Fratello, il pallavolista ha svelato tutto alle Non è la Rai.

Se ci rimane male a me non me ne frega niente. Lei mi ha detto che con Lorenzo era un lavoro. Io le ho detto che a me non m’interessa di baciarla davanti a tutti, l’importante è che io e te sappiamo il fatto nostro. Gliel’ho detto che significava quella frase, io sono rimasto perplesso dalla frase su Lorenzo ed infatti gliel’ho chiesto.

E adesso Shaila e Lorenzo per “lavoro” sono volati in Spagna così potranno regalare al pubblico il “meglio” di loro. La Gatta, in più di una occasione, ha svelato di aver vissuto amori tossici e, invece di “scappare” ci sguazza dentro sia per lavoro che nel privato.

Che tristezza.

Quindi diceva a Javier che Lorenzo era un “lavoro” no ma tutto meraviglioso. Alle shailenzo e al loro ultimo neurone rimasto consiglio di focalizzarsi su queste cose e non a perculare Javier che tanto il vostro ratto non sarà mai neanche lontanamente paragonabile. #grandefratello pic.twitter.com/UNaHb3jL9P

Tra Shaila e Javier non ci sono state solo parole e promesse, ma anche tanta passione, baci e coinvolgimento emotivo. Non hanno fatto l’amore, ma dalle parole del gieffino ci sarebbero andati molto vicini:

Se uscisse fuori la notizia che Shaila è fidanzata non sarei sorpreso, lei verrà a sapere quello che ho raccontato e lei negherà, in puntata non ho detto niente per rispetto.

Se io prendessi i filmati di come stavamo messi sotto le coperte… uno sopra all’altro. Secondo te lì cosa stavamo facendo? Non mi stava certo raccontando di come era stata bella la puntata. Perché non l’ho detto in diretta? Perché non volevo metterla in difficoltà.

Le dicevo: ‘Lorenzo lo vedi veramente come un amico?’. Lei dice sì, mi prende la bocca e mi dà un bacio… C’era qualcosa che non mi quadrava. Che poi anche lì, stava con Lorenzo, chiacchieravano tra di loro, poi veniva da me e mi dava un bacio, come per tenermi tranquillo.