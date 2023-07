Una nota (quanto discussa) ex gieffina vuole tornare a Mediaset ma l’appello fatto su Instagram nelle passate ore fa acqua da tutte le parti. Lei è Aida Nizar, ex concorrente del Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso e che si è poi fatta conoscere dagli spettatori italiani per via del suo carattere a dir poco esuberante.

Aida Nizar e l’appello a (Silvio) Berlusconi

Dopo aver preso parte a tutti i salotti di Barbara d’Urso, la Nizar è sparita dai radar televisivi italiani, ma adesso l’ex gieffina vorrebbe farvi ritorni e per questo ha rivolto un appello ai vertici Mediaset, in un video che si è rivelato un intruglio di scivoloni e gaffe.

Il primo grossolano errore è stato il nome dell’ad di Mediaset. Piuttosto che rivolgersi a Pier Silvio Berlusconi, la Nizar si è erroneamente (e ripetutamente) rivolta al defunto padre, Silvio Berlusconi. Non è tutto, poiché come notato da alcuni utenti Instagram, Aida sarebbe alla guida della sua auto senza cinture di sicurezza. Non proprio un bell’esempio, insomma.

Ma ecco di seguito (e nel video in apertura), l’appello lanciato dalla spagnola su Instagram: