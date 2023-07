La rivoluzione indetta da Pier Silvio Berlusconi in vista della nuova edizione del Grande Fratello partirebbe già dall’opinionista in studio che affiancherà il padrone di casa Alfonso Signorini. Dalle indiscrezioni, sarebbe la giornalista Cesara Buonamici la sola a calarsi in questo ruolo. A commentare la decisione dei vertici Mediaset è stata una ex opinionista.

Cesara Buonamici al Grande Fratello: cosa pensa Karina Cascella

Cosa pensa Karina Cascella della presenza di Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista in solitaria al Grande Fratello? L’ex opinionista di tanti programmi condotti in passato da Barbara d’Urso in Mediaset ha espresso la sua opinione tra le Instagram Stories, rispondendo ai suoi follower:

Mi pare di aver capito che l’intento sia di dare più serietà e soprattutto educazione ad un programma che più volte ha toccato il fondo da questi punti di vista. Quindi ottima scelta, a me lei piace molto. Volto rassicurante, familiare e grande professionista. Il problema non è lei…

L’intenzione di Pier Silvio Berlusconi, ormai è chiara a tutti: niente più trash ma una tv completamente differente rispetto a quella finora vista. Alla luce di ciò, quando vedremo la Cascella nuovamente in tv? La sua risposta lascia pochi dubbi in merito: