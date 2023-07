Oriana Marzoli “rimbalzata” dal GF Vip party? L’indiscrezione

Oriana Marzoli si sarebbe proposta per condurre la prossima edizione del GF Vip Party in partenza da settembre con l’inizio del Grande Fratello in chiave un po’ “Nip” e un po’ “Vip”.

Oriana Marzoli “rimbalzata” dal GF Vip party?

Amedeo Venza, tramite le sue storie di Instagram, ha svelato questo ipotetico retroscena sulla ex concorrente venezuelana che si è classificata in settima posizione durante l’ultima turbolenta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Proprio in queste settimane Oriana e Alberto De Pisis erano stati avvistati a cena con il conduttore del reality show più spiato della TV italiana e questo incontro aveva generato pettegolezzi e retroscena:

Oriana si è candidata per la conduzione del GF Vip Party. La proposta è stata poi rimbalzata ai piani alti che hanno categoricamente bocciato il sogno (ormai infranto) dalla ex vippona!

