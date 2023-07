Oriana Marzoli spiega perché è tornata con Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli spiega perché è tornata insieme a Daniele Dal Moro dopo gli ultimi pesantissimi litigi fatti di insulti social e accuse reciproche condivise con il nutrito fandom degli Oriele.

Durante il format MtMad, la venezuelana ha svelato il motivo del suo cambiamento nei confronti di Daniele Dal Moro, fidanzato conosciuto al Grande Fratello Vip con il quale vive numerosi alti e bassi.

L’influencer è onesta con i suoi follower sulla loro relazione e spiega i motivi per cui si sono dati un’altra possibilità. La venezuelana ha avuto anche modo di difendersi dalle ultime critiche che ha ricevuto da alcune persone.

Inoltre, ridendo e con grande complicità, la coppia ha anche svelato dove vorrebbe andare in vacanza e la settimana prossima andranno insieme ad Ibiza (i fan “tremano” dopo il litigio in Sardegna).

Io quando ho sentito che il 2 dovrebbero partire per Ibiza consapevole che da qui al giorno della partenza potrebbe succedere l’inverosimile #oriele pic.twitter.com/6dYDOh3Cio



Se la scorsa settimana Oriana è apparsa molto contrariata per difendersi dalle critiche dopo la rottura, oggi l’influencer sorprende ancora e si mostra in compagnia del suo fidanzato.

L’influencer ha ammesso quali sono i punti deboli della coppia confessando anche cosa devono migliorare affinché la loro relazione possa stabilizzarsi diventando sana e duratura:

La verità è che sono molto innamorata di questo ragazzo, abbiamo due caratteri molto forti. Siamo consapevoli dell’amore che proviamo l’uno per l’altra…

Non è vero che a volte l’amore non basta! Io invece credo di sì, te lo scrivo e te lo firmo… se tu sei innamorata di questa persona e vuoi che funzioni, funziona.

“Dicono che l’amore non è sufficiente…io invece credo di si, te lo scrivo e te lo firmo.” Ori io la penso come te, basta guardarvi per capirlo. Io vi amo. Siete profumatissimi. #oriele 💕💕💕 pic.twitter.com/M7PuvjRL5G

