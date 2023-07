Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, a cena da Cera in quel di Milano, hanno avuto modo di incontrare anche Antonella Fiordelisi, facendo una diretta social dove è stato menzionato pure Edoardo Donnamaria.

Daniele Dal Moro cita Edoardo Donnamaria, ecco la diretta con Antonella e Oriana

Intonando per gioco “Maledetta primavera”, Daniele Dal Moro si è chiesto, in maniera colorita, che fine avesse fatto Edoardo Donnamaria facendo imbarazzare l’amica: “Come mi è venuto in mente di fare un video in diretta con te? Scusa Dani, io ti vedo esaurito… vabbè ragazzi, Daniele è andato”.

Cosa ne pensate di questa inedita reunion tra Antonella e Oriana? Il VIDEO in apertura e chiusura del nostro articolo.