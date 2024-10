Enzo Paolo si scusa con la famiglia di un noto personaggio (che non c’è più): cosa ha detto stanotte

Subito dopo la puntata del Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi ha deciso di riunire tutti i concorrenti a tavola per un momento molto delicato: chiedere scusa pubblicamente a Rosa, moglie del compianto coreografo Marco Garofalo. Le sue scuse sono arrivate a seguito di alcune parole che, circa un mese fa, avevano generato malintesi e forti reazioni.

Cosa ha detto Enzo Paolo Turchi su Marco Garofalo?

Nel corso del suo discorso, Enzo Paolo Turchi ha voluto chiarire ogni possibile fraintendimento. Ha spiegato come le sue parole siano state interpretate in modo errato, portando a un’incomprensione con la famiglia di Marco Garofalo. Turchi ha dichiarato: “La famiglia ha frainteso qualcosa che ho detto, forse mi sono espresso male. Il mio obiettivo era dire che quando uno vuole ce la fa, Marco giocava a calcio, era un ragazzo che come me arrabattava per poter fare delle cose”, riporta Biccy.it.

Turchi ha sottolineato il suo lungo rapporto di stima e affetto per Marco Garofalo, raccontando di averlo sostenuto nei primi passi della sua carriera come ballerino e poi coreografo: “Io l’ho portato in Francia con Raffaella a fare Fiesta, poi l’ho preso come assistente, poi l’ho messo come primo ballerino con Carmen”.

Nonostante ciò, le sue parole su come Garofalo sia riuscito a diventare un grande coreografo senza una formazione classica sono state mal interpretate, portando a questo momento di scuse.

La promessa di Enzo Paolo Turchi a Rosa Garofalo

Alla fine del suo discorso, Turchi si è rivolto direttamente a Rosa Garofalo, ribadendo l’affetto per la sua famiglia e promettendo di chiarire tutto di persona una volta terminato il programma: “Rosa, ti prometto che quando usciamo ci andiamo a mandare qualcosa insieme ai tuoi figli. Ci tenevo a fare questa cosa perché mi è stata chiesta in Confessionale”.

Le sue parole hanno voluto chiudere definitivamente la polemica, mettendo in luce il rispetto che ha sempre nutrito per il lavoro di Marco Garofalo.