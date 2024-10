Boom di ascolti per il finale di Temptation Island? I pronostici sullo share

Boom di ascolti per il finale di Temptation Island? Ecco cosa dicono i pronostici in vista dell’ultima puntata

L’attesa è ormai alle stelle per l’ultima puntata di Temptation Island, che promette di chiudere in grande stile l’edizione autunnale. Questa sera, su Canale 5, milioni di spettatori si sintonizzeranno per scoprire come si concluderanno le vicende delle ultime quattro coppie in gara. Gli esperti Sisal prevedono un possibile record di ascolti, stimando uno share intorno al 23,25%. Il risultato potrebbe consacrare questa edizione 2024 come una delle più seguite nella storia del reality.

Pronostici sullo share per il finale di Temptation Island

Le previsioni per l’ultimo appuntamento con il reality indicano una quota di possibilità under/over fissata al 50%, con il valore di 1,82 per chi scommette su un risultato oltre il 23,25%. Temptation Island ha saputo attrarre un pubblico sempre crescente, con ascolti che hanno registrato picchi del 23,9% durante le puntate precedenti, battendo persino concorrenti agguerriti come il film House of Gucci, andato in onda il 15 ottobre su Rai1 e fermatosi all’11,9%.

Tuttavia, questa sera la sfida sarà particolarmente accesa: su Rai1 verrà trasmessa la miniserie Mike, dedicata a Mike Bongiorno, un evento televisivo che potrebbe sottrarre parte dell’audience. Riuscirà il reality a mantenere il primato e chiudere l’edizione di Temptation Island con ascolti da record?

Le coppie pronte per il falò di confronto finale

La puntata conclusiva vedrà le quattro coppie rimaste affrontare il decisivo falò di confronto, momento cruciale in cui si tireranno le somme del loro percorso all’interno del programma. Millie Moi e Michele Varriale, Federica Petagna e Alfonso D’Apice, Titty Scialò e Antonio Maietta, e Mirco Rossi e Giulia Duranti saranno chiamati a scegliere se proseguire insieme o prendere strade separate.

La decisione della produzione di prolungare l’edizione di una settimana, posticipando il finale dal 15 al 22 ottobre, ha accresciuto l’attesa del pubblico, lasciando spazio a ulteriori colpi di scena e dinamiche emozionanti.

Con il successo consolidato di questa edizione, Temptation Island si conferma come un appuntamento imprescindibile nel palinsesto autunnale, capace di resistere alle sfide imposte dalla concorrenza. Le aspettative sono elevate: il pubblico attende con trepidazione i verdetti finali e gli sviluppi dell’ultimo falò.