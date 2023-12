Siamo alla vigilia della 25esima puntata del Grande Fratello e non si fanno attendere i sondaggi sul preferito dell’edizione. Come è cambiata (se è cambiata) la percezione dei telespettatori? Chi, tra i concorrenti ancora nella Casa, risulta essere il più amato dal pubblico? Ecco cosa è emerso dai principali sondaggi online.

Sondaggi Grande Fratello: il preferito, chi è?

Beatrice Luzzi continua a non dover temere la concorrenza delle new entry, occupando il primo posto della classifica immaginaria sul preferito del Grande Fratello secondo i sondaggi presenti in rete (e che non sempre corrispondono al televoto).

Tra i sondaggi del Grande Fratello, quello ospitato da Reality House e dedicato al preferito vede in cima al podio proprio Beatrice Luzzi con una percentuale del 26%, ma alle sue spalle – ed a breve distanza – si piazza Perla Vatiero, che rischia oggi l’eliminazione. Terzo sul podio Vittorio Menozzi con il 15% delle preferenze.

Assolutamente identico il podio per il preferito accolto dal portale Grande Fratello Forum: Beatrice primeggia, seguita da Perla e Vittorio. Ma chi la spunterà davvero?