Valentina Melis, l’ex compagna di Massimiliano Varrese, è tornata a parlare del padre della sua bambina, e lo ha fatto a malincuore e con un certo fastidio. L’ex dell’attore, entrata nella Casa del Grande Fratello nelle passate settimane per fare una sorpresa a Varrese, è stata costretta ad intervenire in queste ore dopo le ultime vicende che hanno visto protagonista Massimiliano.

Massimiliano Varrese, l’ex Valentina Melis interviene

Per tutta la giornata, alla vigilia della nuova puntata del Grande Fratello, sui social viene chiesta a gran voce la squalifica di Massimiliano Varrese. Il motivo sarebbe da ricercare nelle parole dell’attore su Beatrice Luzzi.

In tanti spettatori hanno voluto chiedere il parere di Valentina Melis, da sempre a favore delle donne e contro ogni forma di tossicità maschile. La Melis, tuttavia – e non è la prima volta – ha dovuto nuovamente ribadire la sua totale presa di distanza da ciò che accade al Grande Fratello rispetto al suo ex, ed in merito ha voluto fare delle doverose (nuove) precisazioni:

E mi ritrovo di nuovo a parlare di questo, visto che non vengo lasciata in pace. Trovo sia assurdo ribadire questo concetto nel 2023 ma visto che viviamo in una società fortemente patriarcale tocca farlo.

La Melis ha così proseguito nel suo sfogo:

Le donne non sono responsabili di quello che fanno o dicono gli uomini che sono o sono stati al loro fianco. Chiedere ad una donna di giustificarsi o giustificare le azioni di uomo, che sia suo padre, fratello, marito, figlio, fidanzato o a maggior ragione ex è quando di più patriarcale esista, è maschilismo interiorizzato. A noi donne viene chiesto sempre di pagare il conto per ciò che fanno gli uomini che frequentiamo o che abbiamo frequentato. Noi non siamo responsabili delle loro azioni. Loro lo sono. Uomini trattati come bambini che devono essere sgridati o supportati dalle loro donne (o ex). Lo capite quanto sia assurdo? Queste sono palesi espressioni patriarcali. Quanta strada ancora c’è da fare!

Valentina ha quindi chiesto, ancora una volta, di non essere più taggata in vicende che hanno a che fare con il suo ex e il GF.