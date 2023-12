Massimiliano Varrese continua ad avere atteggiamenti maschilisti e “violenti”, specie nei confronti di Beatrice Luzzi, sua coinquilina nella Casa del Grande Fratello.

Dopo aver litigato con lei ed aver confidato a Letizia e Greta che le vuole “urinare addosso”, l’attore ha mimato anche il gesto dello schiaffo:

Ecco il VIDEO:

Dopo il primo litigio, Varrese e Beatrice hanno provato a confrontarsi stamattina ma, anche in questo caso l’attore non è stato clemente:

Quindi tu dici che il tuo è un gioco, io invece sono permaloso e la prendo sul personale? Non mi fare passare per quello che non sono, perché non siamo tutti come dici tu. Prendi le conseguenze che se trovi uno con il carattere che è molto simile al tuo ti risponde per le prime. Però, non farlo passare per quello che non è, perché io mi difendo.