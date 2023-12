E’ tempo di una nuova puntata del Grande Fratello, oggi 9 dicembre 2023. Questo sabato andrà in onda il 25esimo appuntamento, durante il quale assisteremo ad una nuova eliminazione. Si tratta, in questo caso, di un momento importante poiché al televoto ci sono dei veri protagonisti dell’edizione. Ma non sarà il solo momento che vivremo nel corso della serata.

Grande Fratello, anticipazioni 25a puntata del 9 dicembre

Alfonso Signorini torna questa sera affiancato in studio da Cesara Buonamici e con Rebecca Staffelli in studio a dare voce al popolo social. La puntata si prospetta particolarmente accesa, se non altro per via dell’eliminazione alla quale assisteremo. A finire al televoto sono stati: Anita Olivieri, Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Sara Ricci. Chi dovrà abbandonare per sempre il reality di Canale 5?

Nonostante l’aria natalizia che si respira in casa, non mancano gli scontri tra i concorrenti, in particolare tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. Dopo un periodo di calma apparente, sono nuovamente uno contro l’altra.

Per Fiordaliso in arrivo una dolce e meritata sorpresa dai suoi figli, forse l’unica nota dolce della serata all’insegna del Grande Fratello.