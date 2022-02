Nottata ricca di impegni lavorativi per Soleil, Alex e Delia. Gli amici speciali hanno litigato dentro la sauna del Grande Fratello Vip, visibilmente alticci e con un copione scadente tra le mani.

“Te l’ho sempre detto che ti amo!”, Soleil dice la verità ad Alex

“Passo io per stronz*, io ho ammesso quello che abbiamo vissuto noi e non ho mai fatto la vittima”, ha urlato Soleil “devi stare zitto”, ha continuato mentre Alex Belli accusava l’amica speciale: “tu la metti nel cul* alla gente ed io te lo permetto! Fai questo con me in questo periodo, non voglio offenderti ma questa è la verità”.

La discussione, sotto gli occhi increduli di Delia (migliore attrice non protagonista di questo terzetto), è proseguita sotto la doccia e Soleil ha finalmente ammesso di essersi follemente innamorata di Alex Belli:

Le cose che hai appena detto dimostrano che sei una merd*, sei un cazz* di egoista e narcisista. Ho sempre tirato fuori quello che provo, sei in un cazz* di loop… non mi abbracciare! Hai appena detto delle parole schifose che mi hanno ferito e non sono vere. Hai detto delle cose bruttissime per ferire. L’ho sempre detto che ci siamo stra amati e che ci stavamo per innamorare. Ma non sono caduta! Rimangiati tutto quello che hai detto e ammetti che persona sono e ti ho sempre tutelato per fare la cosa giusta e frenare il nostro rapporto. Ho sempre fatto parlare il mio cuore. Cosa cazz* vuoi che dica? Te l’ho sempre detto che ti amo, di che cazz* stai parlando? Non ho mai voluto andare oltre… di cosa stai parlando? Ho mai messo in dubbio nulla?

Soleil dopo la lite con Alex si è rifugiata in piscina scoppiando a piangere e chiedendo scusa per la figuraccia portata a casa.

Bacio saffico tra Delia e Soleil al GF Vip: la reazione di Alex – VIDEO https://t.co/oDi4J2qNaN#gfvip — BlogTivvu.com (@blogtivvu) February 20, 2022