Bacio saffico tra Delia e Soleil al GF Vip: la reazione di Alex – VIDEO

Il party in maschera, nella Casa del Grande Fratello Vip, ha riaperto il triangolo composto da Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. Per questo motivo, tra una litigata e l’altra, le due donne hanno dato vita ad un siparietto saffico con tanto di bacio artistico.

Bacio tra Delia e Soleil al GF Vip: siparietto saffico nonsense

Per quale motivo si sono baciate? Questo resta ancora un mistero. Soleil ha confidato a Sophie di aver tirato via da Delia le sue energie negative mentre Alex Belli non ha capito il gesto (ma, conoscendolo, lo avrà sicuramente apprezzato) e lo ha commentato in maniera confusa con il resto dei vipponi.

Soleil, proprio in questi giorni, stava cercando di sbugiardare la coppia prendendone ampiamente le distanze: e adesso?

La prossima trama di questa soap opera (recitata molto male) cosa potrebbe svelare? I tre, nel frattempo, si sono portati a casa materiale in abbondanza per mettere in piedi la puntata di domani sera.

I commenti della vecchia e dell’iguana, mi sento ubriacata da tutta questa situazione, non riesco a metabolizzare pic.twitter.com/rzG0jq0XRE — Paola. (@Iperborea_) February 20, 2022