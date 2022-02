“Sindrome di Alex Belli?”, dopo il flirt con Delia e Soleil parla Gianluca

Gianluca Costantino appena entrato nella Casa del Grande Fratello Vip ha iniziato a flirtare con Delia Duran e poi ha concluso il suo percorso avendo nel cuore Soleil Sorge: pensa di avere la sindrome di Alex Belli?

Intervistato da Casa Chi, l’ex concorrente ha svelato per quale motivo si è allontanato da Delia nonostante l’attrazione (iniziale per lei): “Non è la sindrome di Alex Belli ma obiettivamente Delia dal vivo è una cosa che impatta a livello fisico”.

Il personal trainer ha aggiunto:

Io ci dormivo al fianco e lei la mattina si svegliava e faceva il bagno e non potevo andare avanti così. Sapevo che la direzione mediatica poteva portare clip e cose ma non mi ci trovavo, non mi piaceva l’idea e mi trovavo meglio con Soleil ed ho seguito il cuore.

Ho preferito essere me stesso invece di seguire il mediatico e la cosa che poteva piacere di più. Soleil durante la giornata non ti considera se non le interessi… ed è stato divertente conoscerla.