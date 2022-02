Alex Belli torna al GF Vip, il retroscena: ecco come hanno reagito gli ex concorrenti

Come hanno reagito gli ex concorrenti all’ingresso di Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip? A quanto pare non bene. Nonostante il man della factory sia particolarmente controverso è il vincitore morale dell’edizione.

Tramite le chicche di gossip di Casa Chi è stato svelato questo croccante retroscena: “Due concorrenti erano fuori a fumare quando lui è entrato nella Casa”, ha esordito l’autore del GF Vip, poi ha aggiunto:

Gli altri… non c’è stato un applauso, un sorriso… c’era gente al telefonino, altri bevevano l’acqua. C’è stato un disinteresse totale. L’unico un po’ concentrato, perché li ho guardati tutti bene, era Giacomo Urtis.

Alcuni tweet sull’argomento

Sole a David: “devi continuare a farli sbugiardare da soli” 🤡🤡 Io VOLOH ✈️

Lei SAH ⚰️#gfvip #solex #Soleil — Ludo 🌺 (@Vichetta95) February 19, 2022

Sole con i guanti nerih tra i due fake coniugi ditemi se non è la partner in crime di Diabolik ADOROH ✈️#solex #gfvip #Soleil pic.twitter.com/X0Mw4IWhTw — Ludo 🌺 (@Vichetta95) February 19, 2022