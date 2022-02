Delia Duran e Soleil Sorge hanno avuto un nuovo confronto nella Casa del Grande Fratello Vip, durante il quale a prendere la parola è stata soprattutto la moglie di Alex Belli. A sorpresa la venezuelana ha ammesso di non volere che la sua amicizia con il compagno si interrompa.

Un vero e proprio colpo di scena, quello avvenuto in queste ore al GF Vip, dopo le parole di Delia rivolte a Soleil. La Duran avrebbe quasi spinto Soleil tra le braccia del marito ma con una precisazione: solo in amicizia.

Nei tuoi pregi e nei tuoi difetti, comunque io ti ammiro come donna e non voglio assolutamente che voi perdiate questa bellissima amicizia.

Tuttavia, ha specificato Delia, ha ammesso di aver recriminato una sola cosa a Belli:

Perchè non sei venuto da me a parlarne in primis, che sono la tua donna? Solo quel gesto mi ha mandato fuori di testa! Sono super gelosa, posso accettare tutto però sono super gelosa, lo ammetto. Ma credimi, lo sai come ci siamo divertiti, io voglio questa Sole, mi piace anche la parte tua ironica e divertente perchè se sono anche io così ti posso anche capire che tu prendi in gito alcuni momenti della nostra rabbia o situazioni nervose.