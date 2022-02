Soleil Sorge elogia Tommaso Zorzi: “Cosa ha dato al GF Vip? Tantissimo!”

In vista della finale del prossimo 14 marzo, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli hanno parlato di Tommaso Zorzi, vincitore della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. L’italo americana, inoltre, ne ha parlato molto bene.

Tommy lo scorso gennaio, durante una diretta Instagram con Roberta Termali, aveva parlato proprio di Soleil:

La cosa che mi preoccupava nel mio GF era quella di trovarmi di fronte una Soleil. La diplomazia non mi appartiene, non ce l’avrei fatta. Oltre a come sei fatto, dipende anche da chi ti trovi in Casa. Io ho conosciuto Soleil e non credevo fosse così. Se fossi stato lì probabilmente mi avrebbero espulso perché gliele avrei dette tutte.